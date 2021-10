Prefeitura de Canoas vai fornecer passagens de ônibus a desempregados

Como forma de combater o desemprego e incentivar a retomada do desenvolvimento econômico, a prefeitura de Canoas vai lançar um novo projeto social para fornecer passagens de ônibus aos canoenses que estão em busca de uma vaga de trabalho. O programa Oportunidade Canoense deverá beneficiar até 10 mil pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Ao todo, serão disponibilizadas até 80 passagens para cada selecionado, através do cartão TEU.

Segundo o secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, o objetivo é oferecer mais um auxílio aos canoenses atingidos pelos efeitos socioeconômicos provocados pela pandemia da Covid-19. "Esse é o momento do poder público agir. A vulnerabilidade socioeconômica das famílias cresceu com a crise sanitária. E, construir um ambiente favorável para as pessoas retornarem ao mercado de trabalho ou se inserirem pela primeira vez, é nossa obrigação", destacou.

Para participar, o interessado deverá estar desempregado, ser maior de 18 anos, residir em Canoas, ter renda familiar per capita de até um salário mínimo, estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia e possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). O auxílio será concedido em duas etapas de 40 passagens cada, devendo o beneficiário revalidar sua documentação para ter direito ao recebimento da segunda etapa.

Caso conquiste um emprego, o selecionado deverá comunicar à administração pública imediatamente, sob pena de fraude ao sistema público. O programa integra as 11 medidas definidas no Plano de Reestruturação do Transporte Público de Canoas.