Abertura da 7ª Estrela Multifeira acontece nesta sexta-feira

Com solenidade marcada para as 10h, tem início nesta sexta-feira (29) a 7ª Estrela Multifeira no porto de Estrela. A expectativa é reunir cerca de 300 pessoas entre lideranças estaduais, municipais e empresariais do Vale do Taquari e do Estado.

Única grande programação de negócios, turismo, cultura e entretenimento do interior do Estado depois da Expointer, e um dos poucos eventos a se realizar em âmbito estadual com público de forma presencial neste ano, a Estrela Multifeira deve reunir mais de 50 mil visitantes entre os dias 29, 30 e 31 de outubro, e 5, 6 e 7 de novembro.

movimentar cerca de R$ 15 milhões durante o período A cerimônia precede uma ampla programação de atividades voltadas para o público em geral. Além de compras nos 270 estandes no pavilhão comercial, área externa, praça da alimentação e agronegócio/exposição de animais, mais de 40 artistas vão subir no palco do Espaço Cultural e cerca de 50 atividades técnicas serão realizadas nos três auditórios preparados de forma especial para os seis dias de feira. A expectativa da organização é

"Todas as edições da Multifeira foram importantes pois trouxeram oportunidades de negócios e lazer para pessoas, empresas e entidades. Tratamos essa como uma feira de retomada, sendo a oportunidade de voltar ao convívio social, fazer negócios e se divertir, tudo em um único lugar", afirma o presidente da comissão organizadora, Leandro Kremer.

Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento ou na bilheteria. O valor é de R$ 10,00 por pessoa nas sextas a partir das 18h e nos sábados e domingos, sendo o acesso gratuito nas sextas entre 10h e 18h. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Quem não tiver feito a vacina deve apresentar o teste Covid negativo.