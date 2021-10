Prefeitura de Santa Maria assina contrato com o IPE Saúde

A prefeitura de Santa Maria assinou, nesta quinta-feira (28), o convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde). Com a novidade, mais de 5 mil servidores ativos e inativos do município, além de seus dependentes, poderão ter acesso ao plano de saúde a partir de 1º de dezembro.

O IPE Saúde contempla serviços como atendimento médico-hospitalar, laboratorial, diagnóstico, tratamento e internação. A contrapartida financeira mensal do servidor que aderir ao plano será de 13,2% incidente sobre o salário, considerando os subsídios ou a remuneração total do cargo ou função permanente. Os itens que entram ou não para o cálculo do salário de contribuição e outros detalhes podem ser conferidos no Portal do Servidor

A adesão ao IPE Saúde é facultativa e será feita junto à Coordenadoria de Atenção Integrada à Saúde e Segurança dos Servidores (Caiss). O contrato da prefeitura com o IPE Saúde tem duração de 24 meses e é prorrogável por igual período. "É um legado que deixamos para os nossos servidores, uma conquista da construção coletiva. É a cidade cuidando das pessoas. Nós cuidamos de quem cuida. Isso é mais que um slogan, é a realidade das nossas ações", afirmou o prefeito Jorge Pozzobom, durante live realizada no Centro Administrativo.

Conforme a secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, os planos ofertados pela Unimed Santa Maria aos servidores seguem disponíveis. A prefeitura de Santa Maria tem, atualmente, 3.619 servidores ativos e cerca de 1,7 mil inativos.