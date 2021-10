Feevale recebe Habite-se para o hospital veterinário de Campo Bom e discute ampliação de serviços na cidade

O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, esteve na Universidade Feevale para entregar, em mãos, o Habite-se do Hospital Veterinário Feevale para o reitor Cleber Prodanov e o presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Instituição, Marcelo Clark Alves. O prefeito também participou de uma reunião com o reitor e outros representantes da Feevale, onde foram discutidas as possibilidades de ampliação da parceria entre a Universidade e a prefeitura nos âmbitos da saúde e do empreendedorismo, por meio da expansão do campus que fica na cidade.

Conforme Prodanov, a ampliação das ações no município trará muitos frutos para a comunidade. "A prefeitura de Campo Bom é um dos principais parceiros da Feevale, e é muito importante que avancemos essa parceria, em especial nas áreas do empreendedorismo e da saúde", declarou.

Já o prefeito Luciano Orsi destacou a excelente relação que o município tem, há muito tempo, com uma instituição de qualidade como a Feevale. "É uma relação que traz oportunidades para Campo Bom e, para isso, estamos trabalhando com novas possibilidades de empreendimentos, que vão agregar muitas coisas boas para o futuro, tanto para a Universidade como para o município e, em última análise, para a comunidade do Vale do Sinos", afirmou.