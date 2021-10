Pelotas estima 11,1 mil famílias beneficiadas em programa estadual

Em Pelotas, aproximadamente 11.120 famílias serão beneficiadas pelo 'Devolve ICMS', programa lançado pelo governo do Estado este mês. A iniciativa, em parceria com os municípios gaúchos, atenderá famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico) com base nos critérios de que recebam o benefício do Bolsa Família ou cujo titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular.

O programa inicialmente abrange cerca de 432 mil famílias no Rio Grande do Sul, que terão uma devolução de R$ 400,00 por ano, que será paga em quatro parcelas anuais de R$ 100,00. A iniciativa tem o intuito de garantir uma maior justiça tributária, pois em relação à sua renda as famílias mais pobres pagam, proporcionalmente, mais impostos. Estas famílias receberão, sem custo algum e sem necessidade de novo cadastro, um cartão de débito fornecido pelo Banrisul que poderá ser usado em todos os estabelecimentos que possuem a máquina Vero Banrisul - em torno de 140 mil estabelecimentos cadastrados.

Caso a família já esteja cadastrada no Cadastro Único e receba o benefício do Programa Bolsa Família (PBF) ou o titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular, os cartões estarão disponíveis a partir de novembro. A entrega do cartão ao titular será feita pelo Banrisul na agência do município ou em outro local indicado pelo banco. Para saber quais são as famílias beneficiárias, é possível consultar o Portal de Transparência do governo federal