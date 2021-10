Rede de lojas doa 500 notebooks para escolas de duas cidades

As Lojas Americanas realizou a doação de mais de 500 notebooks para a secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, através de uma iniciativa do BNDES para acelerar a implantação do Programa Federal de Inovação Educação Conectada, em parceria com o Ministério da Educação (MEC). Os dispositivos serão utilizados pelas redes municipal e estadual de ensino fundamental e médio nos municípios de Cachoeira do Sul e Santa Maria, contemplados pelo projeto, e beneficiando cerca de 32 mil alunos distribuídos em 75 escolas.

Além de permitir o reforço da infraestrutura tecnológica e facilitar o acompanhamento das aulas remotas da rede pública de ensino dos municípios, os equipamentos contribuirão para a formação de competências digitais de mais de 2.800 professores. Ao todo, serão beneficiadas 28 escolas municipais urbanas (cinco em Cachoeira do Sul e 23 em Santa Maria) e 47 escolas estaduais urbanas (15 em Cachoeira do Sul e 32 em Santa Maria). A doação prevê estimular a transformação da educação por meio da tecnologia. "Nosso propósito maior é somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. É isso que estamos colocando em prática aqui, nesta importante parceria", explica Bruna Sabóia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A..