Altos custos inviabilizam rodoviária em Palmares do Sul

A iminência de fechamento de mais rodoviárias no interior do Rio Grande do Sul sensibilizou os deputados na reunião ordinária da Comissão de Segurança e Serviços Públicos desta quinta-feira (28). O tema foi trazido ao conhecimento dos parlamentares pelo proprietário da rodoviária de Palmares do Sul, Leonardo Lang, representando os demais concessionários, que esteve na comissão a convite do presidente, deputado Edegar Pretto (PT).

Conforme Lang, os proprietários já não conseguem arcar com os custos de manutenção dos espaços e a maior prejudicada era a própria população, que deixaria de contar com a infraestrutura oferecida. Segundo ele, dos 11% provenientes das taxas de embarque, 3% eram destinados ao Departamento de Estradas de Rodagem (DAER) e em torno de 2% à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs), restando a eles 6%, dos quais parte também se esvairia em impostos.

Ele citou os casos de Torres e Cidreira, que tiveram suas rodoviárias fechadas, prevendo que o mesmo se daria nas demais se nada fosse feito. Com os fechamentos, alertou, a população estaria exposta à chuva e à falta de segurança e de estrutura oferecidas pelas estações, tendo de aguardar os veículos nas paradas de ônibus. "Nós podemos buscar outra ocupação, mas a comunidade será prejudicada", disse, considerando em especial as gestantes, crianças e idosos e lembrando, inclusive, que em algumas cidades, como a sua, não havia banheiros públicos e que até isso a rodoviária supria.

No caso de Torres, no Litoral Norte, o município está desde setembro sem um ponto definido para desembarque dos passageiros. Um novo local para o terminal ainda está em estudo, e uma definição deve ocorrer somente em dezembro.