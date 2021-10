Estado escolhe projetos para revitalização de espaços históricos

O governo do Estado definiu as cidades finalistas do programa Iconicidades. A iniciativa, lançada em junho, foi criada para fazer frente ao desafio de tornar as cidades gaúchas mais inovadoras, criativas e empreendedoras. O projeto é voltada para ressignificar e estimular a retomada de espaços arquitetônicos icônicos em suas regiões, com ambientes que façam parte da identidade local.

Os melhores projetos para cada espaço arquitetônico serão premiados e o primeiro colocado terá o contrato para o desenvolvimento do projeto executivo. Após a seleção inicia-se a terceira etapa, que envolve, além do desenvolvimento dos projetos executivos, os projetos legais e complementares. E, ainda, a articulação com os municípios sedes das iniciativas para a efetiva realização das obras.

A prefeitura de São Leopoldo inscreveu a proposta para o restauro da Casa do Imigrante, em parceria com o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). O objetivo é promover o restauro para preparar a cidade para os 200 anos do município, criando um parque dinâmico envolvendo a comunidade.

Já Pelotas inscreveu no Iconicidades a proposta de revitalização da edificação localizada na esquina da praça Coronel Pedro Osório, em diagonal ao Paço Municipal, onde funcionou, por muitos anos, também a agência do Banco do Brasil. No local, será instalada a Escola de Gastronomia do Senac e um memorial do doce de Pelotas. " A escolha deste prédio se deu em função de renovar em nós, na nossa comunidade, o espírito da tradição de quem nós somos. Tive a certeza de ter acertado na escolha pela reação da comunidade. Pertencimento, estímulo a novas ideias, à criatividade, além de abrir espaços a tantos talentos que temos em Pelotas", detalhou a prefeita, Paula Mascarenhas.

Santa Maria optou por revitalizar o antigo prédio do Clube dos Ferroviários (também conhecido como o prédio da Associação dos Empregados da Viação Férrea), localizado na Vila Belga. O prédio tem uma parte da história do desenvolvimento da malha ferroviária na cidade e a importância que os trabalhadores do setor tiveram para o fortalecimento da cultura e da economia da região.

As outras duas cidades contempladas foram Rio Grande e Cachoeirinha. O município da região sul Rio escolheu os Molhes da Barra, para criar um complexo turístico e de preservação ambiental. Já na Região Metropolitana, a vizinha de Porto Alegre optou por revitalizar o Complexo Cultural Casa de Cultura.

Os prêmios envolvem R$ 20 mil para o primeiro colocado, além de contrato para o desenvolvimento do projeto executivo, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro. A última etapa do projeto está prevista para abril.