Estudo da UCS mostra criação de empregos em 14 cidades do RS

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) publicou a carta de setembro, referente às vagas de trabalho formais em 14 cidades de abrangência da instituição. Nestas cidades houve abertura de vagas, com 1,6 mil novos empregos em setembro.

A maioria das cidades registrou desempenho positivo, sendo Caxias do Sul o município que abriu mais postos de trabalho no mês, com 567 vagas criadas, a maior parte na indústria. Farroupilha, Bento Gonçalves, Canela e Garibaldi completaram o posto de cinco municípios que mais geraram empregos no mês. Apenas São Sebastião do Caí e Vacaria registraram saldo negativo.

Além disso, observou-se que a geração de empregos em setembro foi concentrada nos Serviços e na Indústria (10 das 14 cidades tiveram os setores como protagonistas, exceto São Sebastião do Caí, Vacaria, Veranópolis e Farroupilha), ao mesmo tempo que a agropecuária freou a retomada em algumas localidades. Um dos motivos é a sazonalidade do período de colheita nessas cidades, o que gera demissões após concluído o processo.

Segundo aponta a análise, o saldo positivo da região reflete a retomada econômica - na maior parte das cidades, os níveis de criação de empregos estão se aproximando dos patamares pré-pandemia, sobretudo na Indústria, no Comércio e nos Serviços. A ampliação da vacinação tende a corroborar com a retomada econômica, contudo, o aumento da inflação e, consequentemente, dos juros pode brecar o aumento das atividades econômicas em um futuro próximo