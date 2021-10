Santa Rosa vai centralizar vacinação a partir de novembro

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) confirmou que, a partir do mês de novembro,, a vacinação contra a Covid-19 vai ser realizada somente em dois locais. Até o mês de outubro, as imunizações aconteceram nas 18 Unidades Básicas de Saúde. Essa organização era necessária devido a intensa demanda da população. Porém, considerando o avanço da vacinação, a fundação vai adotar a metodologia de Central de Vacinas, concentrando a vacinação em dois pontos estratégicos de Santa Rosa.

A vacinação realizada na Central de Vacinas não precisará mais ser agendada previamente. Vão ser divulgados os dias de aplicação das doses e a população deverá se dirigir ao local de aplicação, conforme cronograma disponibilizado no site da Fundação. Os dois locais, onde vão ser aplicadas as doses são: no prédio da FUMSSAR, no Centro, e na UBS Pereira, na rua Augusto Pestana, 338.

O cronograma de imunização vai acontecer da seguinte forma; nas segundas, terças e quintas-feiras serão aplicadas segundas doses (D2). Nas quartas e sextas-feiras vão ser realizadas as primeiras doses (D1) e as doses de reforço (DR). Essa organização vai acontecer nos dois locais da Central de Vacinas. A aplicação das doses vai ser realizada conforme os grupos e faixas etárias.

Para a diretora de Atenção Básica Fabiana Breitenbach, a implementação da Central de Vacinas vai facilitar o acesso para a população, "Atingimos 80,1% da população vacinada com pelo menos uma dose e 67% dos santa-rosenses estão com o esquema vacinal completo, o que possibilitou a centralização da aplicação das vacinas em dois pontos do município, sendo um no centro e outro na região de Cruzeiro. Essa nova organização vai facilitar para a população, que não vai precisar mais realizar o agendamento prévio", afirmou.