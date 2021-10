Condutores de carroças começam a receber auxílio financeiro em Esteio

Cerca de 60 pessoas que trabalham com veículos de tração animal começaram a receber o auxílio financeiro de R$ 4,4 mil da prefeitura de Esteio. Cartões de débito com carga inicial de R$ 2 mil foram entregues nesta quarta-feira (27), em evento, para quatro famílias. Os demais serão entregues na sede do Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul (Iscergs/Cufa-Esteio), entidade responsável por operacionalizar o repasse.

Os beneficiados com o programa serão chamados pela Cufa para retirarem os cartões na sede da entidade (rua 24 de Agosto, 230). O investimento total da Prefeitura no projeto será de R$ 272 mil. O programa foi criado para conceder esses valores às pessoas que trabalhavam com carroças, para que eles possam viabilizar a substituição da fonte de renda familiar

O prefeito Leonardo Pascoal falou sobre o projeto, que nasceu quando ele ainda era vereador. "Sabemos que esse é um projeto polêmico, mas era necessário fazermos. Seja pela mobilidade urbana ou pelo bem-estar dos animais, a sociedade não tolera mais o uso de veículos de tração animal", afirmou.

Pascoal disse que todas as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre estão proibindo ou estudando proibir as carroças para fins de trabalho. "A nossa diferença para a maioria é que a gente optou não apenas por proibir, mas em dar condições para que as famílias, que muitas vezes trabalham com os cavalos há décadas, tivessem outra forma de renda. Fizemos esse projeto para possibilitar que elas possam fazer uma transição menos traumática para outra atividade econômica que garanta o sustento de todos", destacou.