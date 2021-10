Prefeito de São Borja busca alternativas junto ao Iphan

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, junto com uma comitiva do município, esteve em reunião com os representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O encontro ocorreu em Porto Alegre e teve como pauta as restrições impostas judicialmente às obras do município.

A prefeitura buscou alternativas e posicionamentos necessários para que o desenvolvimento municipal não seja afetado, bem como, a preservação histórica seja fomentada. Como encaminhamento, ficou estabelecido que em relação a obra do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), o município realizará uma proposta de conciliação. Sobre as outras obras, o Ihan comprometeu-se em revisar a notificação que envolve os doze quarteirões e o município, em reavaliar os procedimentos internos.

O prefeito Bonotto destacou que a prefeitura está disposta à fomentar a preservação histórica e que todos os projetos e ações visam o desenvolvimento turístico, econômico e cultural de São Borja. "São projetos e obras que beneficiarão nosso município, temos importantes atrações turísticas em nossa terra, seja pelo cunho político, missioneiro ou tradicionalista e nosso objetivo é dar visibilidade aos potenciais turísticos, estando com estrutura de atendimento, hotelaria e serviços adequados para receber turistas e bem atender nossa comunidade", afirmou.