Estância Velha fará liberação de alvarás pela internet

A cidade de Estância Velha está a um passo de atingir um marco na simplificação dos processos do seu ambiente empreendedor. O município irá adotar, a partir do mês de dezembro, o sistema integrado da JucisRS para licenciamento e liberação online de alvarás que irá facilitar a abertura e alteração de empresas. A iniciativa é uma das entregas do eixo Desburocratização do programa Cidade Empreendedora, fruto de uma parceria entre o Sebrae RS e o Poder Público, e promete tornar uma das frentes mais relevantes para o fomento de novas oportunidades de negócios de forma mais rápida, simples e ágil.

Com a integração de todos os órgãos e instituições envolvidos em um sistema único, processos que antes levavam dias, poderão ser feitos em horas. E aqueles que eram resolvidos em horas, em minutos. ''Estamos agora na etapa final, com a revisão geral de todos os processos de forma integrada. É o momento em que ainda podemos identificar e elencar algumas oportunidades de melhoria', destaca a consultora do Sebrae RS, Jacqueline Viegas.

Ela lembra que as consultorias iniciadas ainda no mês de maio se deram por meio de um planejamento executado em sinergia entre a organização, poder público e múltiplos agentes de desenvolvimento local. ''Desburocratização é uma das nossas metas de gestão. Teremos uma legislação moderna e que possa atender às necessidades dos empreendedores estancienses'', destaca o prefeito Diego Francisco.