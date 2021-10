Natal Luz de Gramado inicia espetáculos nesta quinta-feira

serão retomadas com capacidade reduzida Considerado o principal evento de Gramado, o Natal Luz terá sua abertura oficial nesta quinta-feira (28). Após um ano sem os espetáculos - e, consequentemente, sem o público - as apresentações. O evento está programado para ocorrer até o dia 30 de janeiro.

A abertura, nesta quinta-feira, ocorre no palco do Lago Joaquina Bier. Será apresentado o concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado e uma breve apresentação de cada grande espetáculo que vai ocorrer durante o 36º Natal Luz. A atração servirá também para marcar as comemorações dos 10 anos da Orquestra de Gramado que terá regência do Maestro Linus Lerner. Para este momento único, foi realizada uma ação social de troca de alimentos não perecíveis por ingresso, que já estão esgotados.

protocolos de segurança Para que houvesse a presença dos visitantes na cidade, foram criados. Para o Nativitaten e o Natalis - A Criação, por exemplo, está sendo montada junto ao Lago Joaquina Rita Bier uma estrutura que inclui arquibancadas com capacidade para receber até 6.000 pessoas. No entanto, em função dos protocolos, a capacidade máxima recebida será de 2.000 pessoas - a capacidade de 30% será para todos os espetáculos. Os assentos serão demarcados de forma que seja mantido um distanciamento entre as pessoas. Haverá espaços para uma, duas, três ou até quatro pessoas agrupadas, destinadas a grupos familiares ou cohabitantes.

A estrutura para o Grande Desfile de Natal - Celebrando Tradições, na parte externa do Expogramado, também terá capacidade limitada para até 1.600 espectadores. Os outros dois espetáculos que serão realizados no mesmo local (O Reino do Natal e O Primeiro Milagre do Menino Jesus) também terão limitação de acesso de público. Os ingressos para todos os espetáculos podem ser adquiridos pela internet (natalluzdegramado.com.br).

Para maior segurança e respeito aos protocolos de biossegurança, os portões de acesso aos espetáculos serão abertos sempre 1h30 antes do início de cada atração. Toda equipe de receptivo, monitores, segurança e atendimento médico, estarão devidamente treinados para melhorar receber os visitantes e orientando para que os protocolos sejam cumpridos por todos. Um sistema de som estará permanentemente informando e orientando o público em cada espetáculo.

Não será aceito para o ingresso nos eventos o comprovante de teste negativo para a Covid-19. O que vale é o comprovante vacinal, segundo definição da Gramadotour. Outras exigências que deverão ser cumpridas são a disponibilidade de álcool em gel, cumprimento de distanciamento e uso de máscaras para acesso em todos os locais.