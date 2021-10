Bloco cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria é inaugurado

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram, nesta quarta-feira (27), da inauguração de uma nova fase no atendimento à população da Região Central do Estado. Com a abertura do bloco cirúrgico, o Hospital Regional de Santa Maria passa a realizar atendimentos hospitalares em outras especialidades para além da assistência aos pacientes da Covid-19.

Inicialmente serão realizadas, mensalmente, 55 cirurgias (25 gerais, 20 vasculares e 10 torácicas), 150 internações clínicas e cinco procedimentos colangiopancreatografias (CPRE). O novo bloco conta com uma sala cirúrgica de médio porte e um ambulatório para cada uma das especialidades (cirurgia geral, vascular e torácica). Na área ambulatorial, o hospital oferecerá 9.866 procedimentos de média complexidade e 73 procedimentos de alta complexidade por mês.

Uma demanda antiga da comunidade, o Hospital Regional de Santa Maria começou a ser construído com recursos do Ministério da Saúde e do governo do Estado ainda em 2010, e foi oficialmente inaugurado em 2018. Desde então, vinha abrindo gradativamente novos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até o início da pandemia. A partir de março de 2020, a instituição passou a ser referência para Covid-19 na região.

"Mais de 2 mil pessoas com coronavírus foram atendidas aqui, sendo 500 em UTIs. Vejam a relevância que teve na vida dessas pessoas e de suas famílias. Por isso, nossa gratidão a todos os profissionais de saúde e equipes que se dedicaram incansavelmente nessa missão. Agora, felizmente, vocês poderão se dedicar ao coração dos moradores da região", afirmou Leite.

Os 30 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 40 leitos clínicos que já funcionam no hospital estavam, até o momento, reservados exclusivamente aos pacientes Covid. Agora, passam a ser destinados também aos novos serviços, sem deixar de receber pacientes da pandemia.

Quando a instituição estiver funcionando 100% de acordo com o projeto, previsto para final de 2023, será referência regional nas especialidades de cardiologia, neurologia e traumatologia para os 32 municípios da 4ª CRS, o que equivale a uma população de 584 mil pessoas. A expectativa é que tenha 30 leitos de UTI, 10 leitos na sala de recuperação, oito de hemodinâmica e 168 leitos de internação clínica e cirúrgica. Também terá um Centro Especializado de Reabilitação para pessoas com deficiência.