Orquestra da UCS fará apresentações em três cidades

A Orquestra da Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza, no mês de novembro, o concerto Joias Italianas do Século XIX na região, com entrada franca. Em Caxias do Sul, a apresentação ocorre no dia 4 de novembro, às 20h30, no UCS Teatro. Em Canela, no dia 7 de novembro, às 15h, na Catedral de Pedra. Em Farroupilha, a atividade cultural está programada para o dia 11 de novembro, às 20h, no auditório do Campus da UCS no município.

Os concertos também terão transmissão on-line pela página da UCS no YouTube. Sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, as apresentações terão a presença dos destacados solistas gaúchos Elisa Machado (soprano) e Giovanni Marquezeli (tenor).

O programa tem como essência trechos de óperas escritas por compositores italianos no século XIX. O repertório se inicia com a Abertura Norma de Bellini e, na sequência, contempla uma série de árias, duetos e intermezzos famosos. Dentre essas obras, se destacam a ária Sempre Libera da ópera La Traviata, de Verdi; Nessun Dorma, da ópera Turandot, de Puccini; e o intermezzo da ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni.