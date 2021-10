Rede elétrica de Sapucaia do Sul passa por modernização

A RGE finalizou recentemente importantes obras de modernização na rede elétrica no município de Sapucaia do Sul. A empresa executou em 2021 obras que representaram investimento superior a R$ 4 milhões.

Destacam-se dentre as obras de confiabilidade, o recondutoramento e construção de novas de redes, construção de interligações e instalação de religadores telecomandados, flexibilizando as manobras necessárias, melhorando a condição operativa da rede e qualidade de atendimento ao cliente. Os religadores oferecem maior robustez e capacidade operativa do sistema elétrico.

Estes equipamentos permitem o restabelecimento da energia a partir do Centro de Operações Integrado da empresa, sem a necessidade de deslocamento de equipe. Além destas obras, a RGE executou outros investimentos voltados ao atendimento de clientes, manutenção e melhoramento do sistema elétrico do município.