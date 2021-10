Atração até 2001, Garibaldi revive pista de esqui em novo modelo

A cidade de Garibaldi vai resgatar uma de suas maiores atrações turísticas, de grande sucesso e que já rendeu ao município reconhecimentos no Brasil e no exterior. A antiga Estação de Esqui Presidente Médici, ativa entre 1970 e 2001, ganhará uma versão itinerante com 120 metros de comprimento, 3,6 metros de largura e 40 torres de sinalização. A nova estrutura, feita em polietileno, será inaugurada neste domingo (31), data em que a cidade celebra seus 121 anos de emancipação política, às 10h30, com evento na rua Júlio de Castilhos, em frente à prefeitura. Em caso de chuva, a inauguração será transferida para o dia 7 de novembro.

Um resgate histórico, feito pela Associação dos Amigos do Esqui de Garibaldi (AAEG), permitiu reativar a tão sonhada pista, que mexe com a memória de muitas famílias, turistas e atletas. O primeiro homem a esquiar no Brasil foi o empresário garibaldense David Afonso Antônio Santini, idealizador da primeira estação. Santini realizou o feito em agosto de 1968 e, desde então, o esporte tem lugar cativo entre os habitantes da cidade. O Campeonato Brasileiro de Esqui e a Olimpíada Brasileira de Esqui atraíram, durante anos, praticantes de diversas partes do mundo.

"É uma alegria ver o esqui de volta na nossa cidade. Muitas pessoas têm uma memória afetiva forte com Garibaldi, especialmente pela lembrança da época da estação. Isso também ajuda a fortalecer o orgulho da nossa comunidade e potencializa o turismo, com mais uma atração" destaca o prefeito Alex Carniel.

O fundador da associação, Vitor Guaragni, ressalta que a pista é um sonho que nasceu dentro da própria comunidade, com união, atitude solidária e muita pesquisa. "Foram anos de trabalho, juntando pedaços esquecidos de tudo que restou do antigo esqui, com a ajuda dos amigos que formam a Associação. Foi um projeto sonhado por muitos e que agora sai do papel", comemora. A ideia é que a pista seja montada em eventos da cidade - o próximo será no feriadão de 15 de novembro.

Para Aroldo Juliano Pietta, que frequentou a estação de esqui por oito anos e chegou a trabalhar como instrutor, a estrutura reativa um legado marcante na cidade. "Eu conheço mais de 26 estações ao redor do mundo e sei que quem aprende a esquiar na pista artificial, tira de letra quando chega na neve. Essa é mais uma razão para termos a pista itinerante: as pessoas podem aprender aqui e depois aproveitar um dos esportes mais lindos que existem em qualquer parte do mundo", salienta.