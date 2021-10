RGE instala 560 placas fotovoltaicas no HPS de Canoas

A geração de energia a partir da luz do sol será uma realidade no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, que está recebendo a instalação de 560 placas solares. O projeto é uma parceria entre o município e a RGE, através do Programa RGE nos Hospitais. A partir da instalação das placas, o Executivo passará a ter uma economia estimada de cerca de R$ 30 mil mensais, além de oferecer um recurso totalmente renovável, sem poluentes e com pouca manutenção.

As placas são responsáveis por captar a energia solar e converter em energia elétrica por meio de células fotovoltaicas, o que caracteriza a geração de energia limpa e sustentável, além da modernização no sistema de iluminação do HPS. As placas fotovoltaicas devem estar todas instaladas no telhado do hospital até novembro.

O investimento total é de R$1,1 milhão. Conforme a secretária do Escritório de Projetos, Joceane Gasparetto, a implantação do sistema de geração de energia deve representar uma economia média em torno de 30% mensalmente. “Além da redução considerável de custos, as placas fotovoltaicas produzem energia limpa. Precisamos considerar a grave crise energética que o país vive, as placas são ecologicamente corretas. Estamos pensando no futuro”, afirmou.

A iniciativa da RGE foi lançada em 2020 e representa um investimento de R$ 50 milhões nas casas de saúde do Rio Grande do Sul. Estão aptas a participar da ação as instituições públicas e filantrópicas de saúde situadas nas cidades da área de concessão da RGE.