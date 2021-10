Atendimentos em postos de Teutônia são suspensos por falta de profissionais para preenchimento das vagas

A secretaria municipal de Saúde confirmou o início da prestação de serviços nos postos de Teutônia por parte da Univates. Porém, em função da dificuldade na contratação de profissionais médicos, nas especialidades clínico geral e pediatria, alguns serviços ainda não estão sendo realizados. Em virtude disso, a instituição abriu novo edital, a fim de completar o quadro de funcionários.

O secretário de Saúde, Juliano Renato Körner, lamenta a falta de médicos e a dificuldade na contração destes profissionais. "Estamos diariamente buscando soluções para a falta de médicos nos postos de saúde. Mas percebemos que trata-se de um problema regional, tanto que nem mesmo as empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, estão encontrando profissionais para contratação. Há uma escassez de médicos, principalmente, em algumas especialidades, e os que atuam no serviço público, estão sobrecarregados.

Foi divulgado, na semana passada, um processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes do quadro de funcionários da Assistência Profissional em Saúde (APS) do município de Teutônia, que iniciou as atividades na última O certamente para a contratação dos profissionais envolve diversas etapas. Estão previstas análise de currículo para comprovação dos requisitos da vaga, dinâmicas coletivas com aplicação de questões objetivas e entrevistas individuais.

O edital contempla vagas para início imediato e vagas de cadastro reserva em 15 setores. Os candidatos serão contatados para as atividades de seleção quando houver necessidade de provimento.