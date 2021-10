Novo Hamburgo chega a 100% dos adultos com uma dose da vacina

A cidade Novo Hamburgo atingiu o equivalente a 100% da população adulta com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Segundo dados da secretaria municipal de Saúde, o município já havia aplicado 318.761 doses de vacinas, das quais 186.755 eram de primeira dose ou dose única. Já a população adulta, acima de 18 anos, é estimada em 181.519 pessoas em 2021, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população total de Novo Hamburgo é estimada em 247.303 habitantes.

O município também já aplicou 128 mil doses de segunda dose ou dose única, o que equivale a 70,5% da população adulta, acima de 18 anos. Outras 9.781 doses foram de reforço ou terceira dose - os números são diferentes do total, segundo a pasta da Saúde, porque as 5.775 doses únicas aparecem na soma das primeiras e das segundas doses.

Os números também mostram que, de todas as pessoas que receberam a primeira dose, 68,5% já receberam a segunda dose, completando o esquema vacinal. Seguindo determinações do Ministério da Saúde, Novo Hamburgo está vacinando também a população de adolescentes a partir de 12 anos, em todas as unidades de saúde e também com unidades móveis (onde são oferecidas primeira, segunda e terceira doses para todos os públicos contemplados).

O secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano, pede que a população continue aderindo à imunização. "Temos um problema pontual com falta de segunda dose da AstraZeneca, que esperamos seja solucionado pelo Ministério da Saúde em breve. Mas isso não impede as pessoas seguirem se vacinando com os demais imunizantes, tanto primeira quanto a segunda dose e também as doses de reforço", completa.