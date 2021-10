Parceria recupera rodovias em duas cidades da Fronteira

Já começa a apresentar resultados práticos a parceria firmada, no final do mês de setembro, entre as prefeituras de São Borja e de Santo Antônio das Missões. A finalidade é a recuperação de estradas localizadas nas regiões de divisa entre os dois municípios. As operações já estão em andamento, inicialmente mobilizando equipes do município de São Borja

O titular da secretaria Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito, Moacir Tiecher, informa que a prioridade é a recuperação de 21 quilômetros de vias em cada município. Em Santo Antônio das Missões, os trechos correspondem a ligação entre a localidade de São José até a região de Manuã. Já em São Borja são abrangidas as estradas entre as localidades de Rincão do Meio e de Timbaúva.

O secretário de Infraestrutura observa que o acordo de cooperação entre as duas municipalidades trará uma contribuição fundamental. "As regiões abrangidas são essencialmente agropecuárias, e oferecer condições adequadas de escoamento da produção torna-se indispensável. Além disso, fica facilitado o acesso às BRs que cortam a região (285 e 287)", disse.