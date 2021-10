Relvado recebe condomínio agrícola para 275 mil aves

A cidade de Relvado foi a última, de um total de nove condomínios, a alojar os pintos para engorda, como parte integrante do programa Frango de Corte da Cooperativa Dália Alimentos. Nesta semana, 175 mil aves foram alojadas em cinco dos oito pavilhões. Os demais galpões e o restante dos pintinhos, até chegar à soma de 275 mil, serão acomodados gradativamente, no próximo ciclo.

Com a granja de Relvado em funcionamento, a Dália Alimentos tem todos os condomínios avícolas em funcionamento, estando eles localizadas nos municípios de Anta Gorda, Cruzeiro do Sul, Encantado, Encantado São Luis, Mato Leitão, Marques de Souza, Venâncio Aires e Vespasiano Corrêa. Conforme o supervisor do setor de Avicultura, Gustavo Trein Peukert, até janeiro estima-se que 100% de dos condomínios estejam operando com a capacidade máxima de alojamento, que são 275 mil frangos por ciclo.

O chefe do Executivo de Relvado, Carlos Luiz Fraporti disse que, mesmo diante das dificuldades que o município enfrenta em termos econômicos, foi parceiro dos produtores e da cooperativa para que o empreendimento venha a gerar retorno de ICMS ao município. "Até quando pudermos ajudar, seremos parceiros deste projeto, pois acreditamos que trará retorno e qualidade de vida à nossa comunidade", afirmou.