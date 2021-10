Unidade do Tudo Fácil será instalada na cidade de Passo Fundo

abertura do espaço em Lajeado O Passo Fundo Shopping anunciou novas operações, incluindo uma unidade local da Central de Atendimento Tudo Fácil, que irá beneficiar todas as cidades da região. Esse será mais uma unidade no interior do Estado, depois da

A unidade do Tudo Fácil irá facilitar o encaminhamento de procedimentos do governo estadual, descentralizando o serviço de Porto Alegre e oferecendo mais opções aos moradores do norte gaúcho. De acordo com a demanda local, a unidade contará com o atendimento dos principais serviços do Estado, como emissão de Carteira de Identidade, vagas de emprego e seguro desemprego, emissão de CPF, serviços da Corsan, DetranRS, INSS, IPE Saúde e IPE Previdência, entre outros. Serão mais de 300 serviços oferecidos.

As atividades devem iniciar no primeiro semestre de 2022 e abranger cerca de 590 mil moradores de Passo Fundo e cidades próximas. "O significado de uma unidade de Atendimento Tudo Fácil no shopping é uma notícia a ser comemorada por toda a população da cidade e região. Novamente, estamos cumprindo um papel importante e melhorando a vida de todos com operações estratégicas em nosso mix", afirma o gerente geral do Passo Fundo Shopping, José Leal.

O crescimento do shopping também passa por outras marcas nacionais, como a loja de cama, mesa e banho Artex, que deve levar ao empreendimento todas as suas linhas de uma empresa que já tem 80 anos de atuação e é conhecida pela qualidade nos produtos para casa. As outras duas lojas anunciadas são focadas em óculos. A OJO Mr. Ray trabalha com os clássicos da marca, mas também com coleções internacionais, como a Persol e a Oliver. Já a Via Lorran é focada nos modelos de sol e foi criada em 1999, em Santa Catarina, atendendo um mercado sofisticado.