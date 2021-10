Programa socioemocional é implementado em Lajeado

Um espaço para falar sobre amor, afeto, carinho e educação. Essas são palavras-chaves que descrevem os princípios do programa AME, que está sendo aplicado, neste primeiro ciclo, com mais de 100 mães, pais e cuidadores de crianças em serviços de saúde em Lajeado. O programa socioemocional, que começou a ser aplicado em outubro, integra o eixo de prevenção do Pacto Lajeado pela Paz.

De acordo com a coordenadora do AME, Nilse Gemelli, o objetivo do programa é ajudar as famílias a desenvolverem um perfil parental afetuoso e a fortalecerem o vínculo com as crianças. Para isso, em cada serviço de saúde é organizado um espaço para receber os participantes, que se reúnem uma vez por semana. "A ideia é auxiliar os pais a educarem seus filhos na base do respeito, afeto e sem violência. Uma criança que cresce em um lar saudável tende a ser mais feliz, com menos problemas futuros. Os encontros com os pais são espaços seguros de fala, onde eles podem se expressar livremente, sem julgamentos", explicou Nilse. O AME promove oito encontros com cada grupo, que ocorrerão uma vez por semana ao longo de dois meses e com duas horas de duração cada encontro..

O programa trabalha com os princípios da disciplina positiva. Entre os temas abordados pelo programa ao longo das semanas estão o apego seguro, as razões do mau comportamento, como lidar com a raiva, aprendendo a lidar com as emoções, disciplina positiva e tempo junto. Para auxiliar neste trabalho, os participantes recebem o Caderno da Mãe, que contém o conteúdo de cada aula e as atividades a serem realizadas. Além disso, os pais levam para casa um cartaz com o lema do projeto.

A missão de aplicar essa metodologia nos grupos é dos profissionais das áreas da saúde, educação e da assistência social, que foram capacitados pela equipe do Instituto Cidade Segura, criador do programa, para serem facilitadores. Mães, pais ou cuidadores interessados em participar do programa podem se inscrever em qualquer uma das unidades de saúde do município.