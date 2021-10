Taquara começa a organizar programação de Natal

A cidade de Taquara começa a se preparar para os festejos de final de ano. O tema foi tratado em um encontro realizado nesta semana com a participação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga, que passou recentemente a atender e representar os lojistas taquarenses.

A ação de Natal contará com um repasse financeiro da prefeitura para Associação Natal Mágico. A verba será destinada para auxiliar na compra de materiais para confecção da decoração e realização do Natal Mágico de Taquara. O projeto de lei autorizando o encaminhamento foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pela prefeita Sirlei Silva.

Segundo a executiva da CDL Sapiranga, Carla Herrmann, o objetivo é contribuir com as estruturas de árvores, nos mesmos moldes do que é feito em Sapiranga, para os associados da CDL e entidade do município. A programação deve contar, ainda, com uma participação especial da cantora finalista do The Voice Kids 2019, Luiza Barbosa, no dia 2 de dezembro e um cortejo de Natal no comércio. A celebração não foi possível ser realizada no ano passado por causa da pandemia e volta ao calendário de eventos do município em 2021.