Taquari é aceita e passa a fazer parte da Granpal

Através da indicação e do convite do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, Taquari foi aprovado por unanimidade como associado da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) A associação tem como pauta projetos de desenvolvimento, tanto na área de saneamento, mobilidade urbana, além do trabalho em defesa dos interesses municipais.

A Granpal foi criada com o propósito de ampliar o diálogo entre os municípios, com um espaço para debates e decisões políticas capazes de representar os interesses dos municípios da região, promover a cooperação e buscar soluções para problemas. "É ma grande alegria fazer parte da Granpal, para conseguirmos construir um trabalho em conjunto com os demais prefeitos, unindo esforços por pautas de interesse mútuo", destacou o prefeito de Taquari, André Brito.