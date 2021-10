São Leopoldo apresenta iniciativas para o setor cultural

O município de São Leopoldo fez o lançamento do programa de Economia Criativa e anunciou a liberação de R$ 600 mil para auxílio emergencial voltado ao setor cultural. O prefeito, Ary Vanazzi, divulgou as medidas em um evento, que reuniu parceiros e agentes culturais.

O programa tem como objetivo estimular a geração de trabalho e renda na área cultural, promover capacitação, qualificação e formação para o setor cultural e para jovens em situação de vulnerabilidade social, incentivando a economia criativa e promovendo inclusão. As formações contemplam cursos, oficinas e workshops para trabalhadores e trabalhadoras da cultura em diversas áreas culturais, com temáticas para a música, produção fonográfica, fotografia, empreendedorismo cultural, marketing digital, cinema, dança e designer gráfico.

O projeto contempla quatro eixos: fomento, formação para trabalhadores e trabalhadoras da cultura, intercâmbio e inclusão social através de formação para jovens em situação de vulnerabilidade social. O auxílio emergencial faz parte do eixo de fomento e destinará uma parcela única de R$ 800,00 para 750 trabalhadores do setor da cultura, com coinvestimento do Fundo de Apoio à Cultura, da secretaria da Cultura do governo do Estado, sendo que R$ 150 mil são contrapartida do município.

Vanazzi ressaltou a importância do investimento público para tirar o município da crise e mencionou as ações dentro de um processo integrado que alavancou a economia do município. "Este projeto, por exemplo, coloca recurso na economia local que vai gerando a cadeia produtiva do pequeno, do médio e do grande e isto vai recuperando o processo econômico. Temos orgulho porque não fechou indústria em São Leopoldo nem construção civil e passamos de 10ª para sexta economia no Estado", ressaltou o prefeito.

O Economia Criativa oferta também para 2022 o intercâmbio para Canelones, no Uruguai. A "Caravana Cultural" tem como objetivo incentivar a troca cultural entre diferentes países latino-americanos. Através de projetos selecionados, 32 artistas representarão a arte e a cultura de São Leopoldo no país vizinho. Os artistas não precisarão arcar com os custos da viagem, hospedagem e alimentação. O intercâmbio tem como objetivo incentivar a troca cultural entre diferentes países latino-americanos, através dos projetos dos selecionados.

As inscrições para as formações e para o auxílio emergencial começaram nesta terça-feira (26). As inscrições para receber o auxílio emergencial vão ocorrer de forma presencial na sede da secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural José Pedro Boéssio, no Centro da cidade.