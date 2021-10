Em um ano de operação, coleta seletiva de Imbé recolheu 250 toneladas de lixo

O mês de outubro marca a conclusão do primeiro ano de funcionamento da coleta seletiva de lixo em Imbé. Ainda com números muito aquém do ideal, o serviço apresenta boa aceitação junto à comunidade e espera aumentar cada vez mais a conscientização sobre a importância da separação e destinação correta dos resíduos recicláveis.

Nos primeiros 12 meses de atuação na cidade, a coleta seletiva recolheu 250 toneladas de lixo considerado reciclável, como plástico, metal, papel e vidro. O número representa apenas 5% de todo o resíduo recolhido pelos caminhões contratados pelo município - cerca de 4,8 mil toneladas. O que evidencia, na opinião da secretária-adjunta da secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura, a necessidade de uma maior conscientização da população sobre a importância da separação correta do lixo. "O primeiro ano foi uma experiência, um processo de implantação. A partir de agora, com a consolidação da coleta seletiva, vamos incentivar ainda mais moradores e veranistas para que façam a separação correta e façam parte deste trabalho importante ao meio ambiente", avalia Nélida Pereira.

Ela ainda lembra que o aproveitamento do lixo orgânico também é importante. As sobras não adequadas ao consumo, como cascas de ovos, frutas estragadas e borra de café, podem ir para a compostagem, gerando uma poderosa fonte de nutrientes para jardins, hortas, vasos e floreiras. "O processo é bastante simples e pode ser feito em casa, beneficiando o próprio morador, a cidade e o meio ambiente, pois diminui drasticamente a quantidade de lixo enviado aos aterros", recomenda. "Outros resíduos, como erva de chimarrão, restos de cortes e palha, também podem se transformar em composto orgânico", complementa a secretária-adjunta.