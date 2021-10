Hospital Ana Nery terá novo bloco cirúrgico em Santa Cruz do Sul

O Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, está iniciando a construção de um novo bloco cirúrgico. A obra contará com R$ 1,3 milhão repassados pela prefeitura. De acordo com o diretor executivo do hospital, Gilberto Antônio Gobbi, o hospital possui uma demanda reprimida.

Atualmente, o Ana Nery realiza cerca de 750 cirurgias por mês. Com a obra, essa capacidade será quaseduplicada, passando de seis salas de cirurgia para 11, além da ampliação para 25 leitos de recuperação. "O recebimento destes recursos é muito importante. A ampliação trará grande benefício para a população de Santa Cruz do Sul e região", declarou. Gobbi estima o valor total da obra em torno de R$ 4,5 milhões e afirma que a instituição segue mobilizada em busca de mais recursos.

Responsável técnica da obra, a arquiteta Graziela Assmann explica que a proposta prevê a reforma completa do centro cirúrgico existente, no 2º pavimento do hospital; e a ocupação da atual Central de Material Esterilizado (CME) pelo centro cirúrgico. Além da reforma, será construído um novo prédio de dois pavimentos, contíguo ao atual. No pavimento térreo do novo prédio ficará localizada a nova CME, logo abaixo da expansão do centro cirúrgico, no segundo pavimento, e em conexão com o atual. Serão 1.020 metros quadrados de construção e 976m² de área reformada. A expectativa é de que o trabalho esteja concluído em um ano.

A prefeita Helena Hermany celebrou o investimento na área da saúde do Município. "Iniciamos no primeiro dia do governo com o atendimento 24h no Hospitalzinho, e desde então já foram diversas iniciativas. O trabalho e a parceria com os nossos hospitais são fundamentais para que Santa Cruz continue sendo reconhecida como uma cidade com a melhor saúde do Estado", afirmou.

De acordo com a secretária de Saúde, Daniela Dumke, a documentação para a concretização dos repasses já foi assinada, restando agora apenas o cumprimento dos trâmites burocráticos. "A iniciativa vai ajudar na qualificação do serviço prestado em saúde, uma das bandeiras de nossa gestão", afirmou.