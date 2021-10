Capão da Canoa vai receber mutirão de limpeza na praia

Depois de passar por praias de outros estados, o projeto "Pague seu ingresso" chega ao Rio Grande do Sul para um grande mutirão de limpeza na praia de Capão da Canoa, na quinta-feira (28), a partir das 9h. A ação sairá da frente do Bar Onda e irá percorrer a orla até a altura da Praça Iemanjá e contará com o apoio do Projeto Remar Limpar Ensinar (RLE), do Qual é a boa, Capão" e da Pré-requisito Surf Shop.

"Estamos entrando nas etapas finais desta temporada e a sensação é de dever cumprido. Com esta ação em Capão da Canoa, completamos os cinco estados que foram selecionados para o projeto ", avalia Sabrina Eggert, CEO da Oceano Surfwear. Todos os itens recolhidos nos mutirões de limpeza serão triados e beneficiados em produtos como chaveiros, raspadores de pranchas, troféus do campeonato da marca e até mesmo mobiliários urbanos