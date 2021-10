Caxias do Sul registra fila de espera por leito de UTI Covid

Apesar do avanço na vacinação contra a Covid-19, com 54% da população totalmente vacinada e 74,8% com, ao menos, uma dose, um novo aumento da fila de espera por leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 em Caxias do Sul reacendu o alerta para a manutenção dos cuidados de prevenção à doença. Nesta segunda-feira (25) eram seis pessoas em fila de espera por leito de UTI covid pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A fila por espera por leito de UTI covid voltou a aumentar na última quinta-feira (21), e a espera por leito de enfermaria Covid, há uma semana . Há pacientes de Caxias e também de municípios da região que precisam de leito nos hospitais caxienses. "Mesmo com as flexibilizações vigentes e o andamento da vacinação, que já alcançou os adolescentes de 12 anos, todos os nossos esforços precisam ainda da colaboração da população. O momento ainda é de retomada consciente, de evitar aglomerações, de sair de casa cumprindo os protocolos. Entendemos que todos estão cansados, mas combater a Covid-19 também passa pela responsabilidade individual de evitar aglomerações, de fazer uso consciente da máscara e se vacinar", solicita a secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi.

A elevação desses número segue uma tendência vista no Estado Os atendimentos de pessoas com síndrome gripal que procuraram Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nas últimas semanas para realizar o teste rápido (teste de antígeno) também subiram: o aumento foi de mais de 50% na semana passada em relação à semana retrasada. Também há aumento progressivo do número de testes de RT-PCR agendados nas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A médica Anelise Kirsch, infectologista do Controle de Infecção Municipal, reforça que todos os cuidados são essenciais e que pessoas com sintomas gripais devem cumprir o isolamento social "Apesar do avanço da vacinação e da menor número de hospitalizados covid em geral se comparado aos meses de fevereiro a abril de 2021, pedimos que as pessoas sigam fazendo as medidas de contenção, que mantenham o uso da máscara, usem álcool gel, higienizem as mãos sempre após ir ao banheiro, antes de comer, antes e depois tocar no rosto e de encostar em outras pessoas, e que se isolem e procurem isolar seus familiares sempre que apresentarem síndrome gripal. O isolamento precisa ser feito se houver síndrome gripal e não aguardar até o diagnóstico positivo de covid. Mesmo com sintomas leves, como coriza, dor de garganta, procurem atendimento médico, se isolem e isolem seus familiares para que possamos diminuir a circulação dos vírus. Todo cuidado ainda é importante para evitar a doença grave e óbito das pessoas que gostamos".