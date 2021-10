Caxias do Sul lança escola voltada à gestão pública

A prefeitura de Caxias do Sul lança, na quinta-feira (28), a Escola de Gestão Pública (EGP). O evento acontecerá a partir das 14h, no auditório do Centro Administrativo, com a palestra "A qualificação do servidor frente aos desafios da Administração Pública", com Sandro Trescastro Bergue.

Há vários anos a administração municipal atua na capacitação dos servidores, com cursos relacionados ao desenvolvimento das competências necessárias para o desempenho da função pública, bem como atividades de qualidade de vida. A EGP atuará na realização de atividades de formação, capacitação, aperfeiçoamento e ações especiais, aprimorando os registros referentes à qualificação dos servidores. Incentivará o aproveitamento de conhecimentos de quem já atua no serviço público, estimulando o aproveitamento de instrutores internos e trazendo profissionais externos, conforme a necessidade.

A escola busca a universalização dos programas de formação, abrangendo todos os servidores, ressalvadas as especificidades que possam surgir em alguns treinamentos. Estão entre as diretrizes da escola a qualificação da gestão pública municipal e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores municipais, necessários para o exercício das atribuições relativas aos seus cargos, funções e ao serviço público.