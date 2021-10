Estrada entre Gramado e Santa Maria do Herval será asfaltada

Está próximo de sair do papel a pavimentação asfáltica da ERS-373, que liga Gramado à Santa Maria do Herval, pela Serra Grande. Na tarde desta segunda-feira (25), o prefeito Nestor Tissot esteve reunido com representantes do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) em Porto Alegre para tratar dos detalhes finais de reivindicações de cada município, incluindo Gramado.

Na semana passada, o prefeito esteve reunido com o Daer e com representantes dos municípios de Santa Maria do Herval, Morro Reuter e Dois Irmãos. "Conseguimos um levantamento que resultou na captação de R$ 9 milhões junto à bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. Com os investimentos anunciados pelo governo do Estado, esse recurso federal será utilizado no melhoramento dos acessos aos municípios", explica Tissot.

O prefeito destaca ainda a importância da obra para o desenvolvimento regional. "Com a pavimentação do trecho, o caminho vai se tornar uma das principais rotas à Gramado e a região das Hortênsias, encurtando o trajeto daqueles que se deslocam da capital gaúcha. Todos ganham, Gramado ganha, a região entorno da rodovia vai ganhar muito, principalmente na Serra Grande", disse o prefeito.