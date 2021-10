Entidades criam mesa de gestão para projeto em Lajeado

Entidades do Vale do Taquari estiveram reunidas para estabelecer a mesa gestora do movimento ProMove Lajeado. Univates, Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), prefeitura de Lajeado e Câmara de Vereadores compartilharão a gestão do movimento.

A mesa gestora do ProMove é uma instância de discussões da visão estratégica e do direcionamento do movimento, além de ser o conselho consultivo e curador das ações, programas e projetos executados no âmbito do projeto. A mesa pode ser ampliada a partir do interesse de outras entidades em participar do grupo.

O grupo gestor, com articulação de todos os agentes envolvidos, terá como desafios ao longo dos próximos meses, entre outras iniciativas, coordenar o desenvolvimento da qualificação de recursos humanos na área de Tecnologia da Informação (TI) na cidade; facilitar a instalação de novos negócios em Lajeado; atrair eventos nacionais e internacionais para a cidade; estender as ações do ProMove aos bairros da cidade; e definir e desenvolver a marca da cidade de Lajeado por meio da construção de uma visão compartilhada de futuro. O grupo gestor contará com reuniões periódicas para acompanhamento dos projetos.

Há dois anos a iniciativa que atua em ações voltadas à transformação de Lajeado em uma cidade inovadora ganhou o nome de ProMove Lajeado e foi oficialmente lançada à comunidade como resultado de discussões que iniciaram ainda em 2017. O projeto procura melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A iniciativa na cidade busca o engajamento comunitário, seja por meio de entidades, seja pelo envolvimento de munícipes interessados em contribuir para que a cidade se reinvente e esteja preparada para o futuro.