Prefeitura abre nova escola infantil em Novo Hamburgo

A Prefeitura de Novo Hamburgo realiza, nesta terça-feira (26), a inauguração de mais uma escola, desta vez no bairro Santo Afonso. A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Olavo Bilac será a quinta escola inaugurada na cidade desde 2017. A cerimônia de inauguração da instituição está marcada para as 13h30.

O projeto da nova escola leva em consideração as necessidades específicas para o atendimento de bebês e crianças pequenas e as condições climáticas da região. O prédio de 1.157,18 metros quadrados conta com oito salas referência com solário, sendo quatro com dormitório, biblioteca, cozinha, dois depósitos, lactário, lavanderia, refeitório, pátio coberto, sanitários acessíveis, sala de reuniões, diretoria, sala de professores, quatro áreas de troca/higienização, área de amamentação e secretaria.

O investimento na construção foi de cerca de R$ 2,4 milhões. A escola tem capacidade para atender até 194 crianças.