Caxias do Sul tem 2,5 mil empresas inscritas no Feirão Zero Dívida

O Super Feirão Zero Dívida chega na 4ª edição com recorde de municípios participantes, com destaque para Caxias do Sul, com realização totalmente virtual. A mobilização para recuperação de crédito das empresas e quitação de dívidas de consumidores terá início em 25 de outubro e se estende até o dia 8 de novembro.

A ação, promovida pelo Sindilojas Caxias, tem a adesão de mais de 2,5 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras de todo o Estado, que estarão reunidas em uma grande mobilização para oportunizar uma melhor condição financeira aos gaúchos e propiciar a todos um ano novo com as contas em dia. Neste ano, devido às restrições provocadas pela permanência da pandemia de Covid-19, o balcão de negociações das dívidas seguirá em um espaço virtual, mas sem deixar de lado a personalização do atendimento.