Santo Ângelo vai receber centro regional de referência para o tratamento do autismo

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, confirmou a instalação na cidade do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista. A estrutura será cedida pela prefeitura em parceria com a secretaria estadual da Saúde, que repassará valores mensais para o custeio dos profissionais de psicologia, psiquiatria e fisioterapia.

O município está articulando um local para a instalação do centro e encaminhou os trâmites para a aquisição do mobiliário e dos equipamentos necessários. De acordo com Jacques, a antiga sede administrativa da secretaria de Obras, na rua Marechal Floriano, deverá ser o local escolhido. O prefeitos determinou um levantamento para a reforma e adequação do espaço.

Ele também solicitou a análise jurídica para a assinatura do convênio, por meio do Programa TEAcolhe RS. "Estamos trabalhando com agilidade para atender as exigências do Estado e disponibilizar a prestação dos serviços ainda este ano", assinalou o chefe do Executivo. No convênio com o governo do Estado, haverá o repasse de R$ 20 mil mensais para o atendimento do Centro de Referência e o município cederá a estrutura física adequada para o seu funcionamento.

O município também estuda um local para a instalação da sede Associação de Movimento Autista (AMA) de Santo Ângelo. Em recente reunião, articulada pelo deputado Eduardo Loureiro, a direção da entidade manifestou a necessidade de uma sede própria para o atendimento a crianças com o transtorno e seus familiares.