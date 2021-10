Eldorado do Sul tem aval para construção de novo hospital

O sonho da cidade de Eldorado do Sul da construção de um hospital ganhou um novo capítulo, com a sinalização positiva da secretária de Saúde do Estado, Anita Bergmann. O projeto foi apresentado pela secretária da Saúde do município, Juliana Carvalho, durante uma reunião na semana passada.

A proposta é que o futuro hospital tenha 40 leitos clínicos e cirúrgicos. Além disso, o hospital também poderá oferecer a especialidade de obstetrícia, sendo referência em atendimento materno infantil na região. Conforme Arita Bergmann, a iniciativa é viável, inclusive, sendo possível a criação de uma maternidade no local. "Se o hospital de Guaíba não abrir a maternidade, os esforços para essa implementação serão direcionados para o futuro hospital, que será construído em Eldorado do Sul", pontuou.

Para Juliana Carvalho, a expectativa no município é grande. A secretária de Eldorado do Sul comemorou a resposta positiva do Governo do Estado. "O futuro hospital é um sonho de muitos anos do nosso município, da nossa comunidade", concluiu.