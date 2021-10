São Francisco de Paula recebe certificação do SIM

O município de São Francisco de Paula obteve reconhecimento de equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de produtos de origem animal junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento Com a adesão, os estabelecimentos do município da Serra Gaúcha registrados no SIM serão incluídos no cadastro-geral do sistema nacional e, com isso, poderão comercializar os produtos de origem animal em todo território nacional a partir da certificação.

Antes, a venda podia ser realizada apenas no próprio município. Neste momento, a adesão foi para carnes e derivados e leite e derivados e foi indicada uma queijaria. "A queijaria produz hoje 3 mil litros de leite/dia e quer chegar a 10 mil litros de leite/dia, produzindo 33 mil kg de queijo/mês", afirma o veterinário Ângelo Prettro, coordenador do SIM de São Francisco de Paula.