União deve autorizar a construção de ponte sobre o rio Ibicuí

O grupo de prefeitos representando a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO), foi recebido, em Brasília, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Dois assuntos fizeram parte da pauta de trabalho do grupo de prefeitos; a construção da ponte sobre o rio Ibicuí, entre Uruguaiana e Itaqui, e o retorno do transporte ferroviário através de Uruguaiana.

Após um período de estudos por parte da área técnica do ministério, o projeto de construção da ponte sobre o rio Ibicuí deverá sair do papel, sendo que, ainda em 2021 será assinado o contrato para a obra. Com isso, ainda conforme o ministro, já no próximo ano deverão iniciar as obras de construção da travessia. "É uma grande conquista para a comunidade, não só para Uruguaiana e Itaqui, mas para o país, que tem no ingresso e passagem de mercadoria pelas rodovias da região uma contribuição bastante grande para a economia brasileira", ressaltou o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello.

Outro assunto abordado pelo Ministro da Infraestrutura durante a reunião foi sobre a reativação da linha férrea comercial em Uruguaiana. Segundo Tarcisio de Freitas, em breve deverá ser autorizada a repotencialização da linha de trem, unido o trecho entre Uruguaiana e o Porto de Rio Grande.