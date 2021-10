Canoas aprova mudanças na Previdência municipal

A reforma previdenciária de Canoas foi aprovada pela Câmara de Vereadores. A proposta abrange três projetos de lei, um projeto de lei complementar, além de emenda à Lei Orgânica Municipal. O texto vai para a sanção do prefeito, Jairo Jorge.

A elaboração das proposições levou em consideração a avaliação de diversos cenários, sendo o apresentado aquele que demonstrou maior potencial de custeio com menor impacto para os servidores municipais e seus dependentes. O objetivo é garantir não apenas as atuais aposentadorias e pensões, mas principalmente as futuras.

Para os novos servidores que ingressarem no serviço público, a idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com empo mínimo de contribuição de 25 anos. Os proventos serão calculados a partir da média de 90% maiores contribuições - será aplicada essa média na proporção de 60%, com acréscimo de 2% a cada ano que exceda os 20 anos de contribuição. A contribuição dos aposentados e pensionistas será sobre o que exceder dois salários mínimos (atualmente, R$ 2,2 mil).

Embora esteja em simetria com as reformas realizadas nos âmbitos federal e estadual, a proposta apresenta regras mais brandas aos municipários de Canoas, em relação aos servidores federais e estaduais. "Buscou-se uma proposta justa, que atendesse aos anseios da maioria dos servidores e que possibilitasse, ao mesmo tempo, o equilíbrio nas finanças municipais e a garantia de recursos para o futuro da cidade", ressaltou o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Fábio Cannas.

Atualmente, o déficit da previdência municipal é de R$ 170 milhões por ano. Sem a reforma, esse valor poderia chegar a R$ 247 milhões nos próximos anos. No caso do projeto de emenda que trata das regras de transição, ainda há necessidade de votação em segundo turno pelo Legislativo.