Santa Maria registrou 479 furtos de tampas de bueiro desde janeiro

Desde janeiro, foram furtadas 479 tampas "grelhas" de bueiros, que são as caixas coletoras de águas pluviais, em Santa Maria. O número foi contabilizado pela secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Até agora, a pasta fabricou 175 novas tampas. Dessas, pelo menos 109 já foram repostas.

As tampas produzidas contêm quatro tipos de ferro, arame e concreto. A estimativa é que cada nova tampa custe cerca de R$ 700,00 para os cofres do município. Além disso, por vezes, a estrutura da própria caixa coletora precisa de reparos, o que eleva ainda mais os custos do trabalho.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner da Rosa, a prefeitura poderia utilizar os recursos em outras áreas, mas, devido à ação de criminosos, gasta verba, tempo e equipe para esse tipo de serviço. Segundo ele, a população pode ser parceira da Prefeitura na hora de encontrar onde mais tampas podem ser repostas. "Toda a população sofre com isso. O furto das tampas grelhas deixa o buraco exposto. Nós ainda temos um déficit de reposição porque não conseguimos acompanhar a velocidade dos furtos, que são em grande quantidade. Porém, a maioria dos buracos, mesmo que sem reposição, estão sinalizados para evitar qualquer tipo de acidente", afirma o secretário.

O superintendente da Guarda Municipal, Santo Cordeiro, conta que os órgãos de segurança que atuam em Santa Maria já estão organizados para coibir furtos de ferro, cobre e outros metais do patrimônio público. O foco é encontrar os receptadores do material. Em 6 de outubro, a prefeitura apoiou a Operação Cobre II da Polícia Civil, na qual foram detidos dois indivíduos, um por furto e outro por receptação.