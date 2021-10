Ação apreende equipamentos elétricos em NH

A RGE, com o apoio da Polícia Civil de Novo Hamburgo, executou uma ação contra furtos de materiais da rede elétrica na cidade de Novo Hamburgo. Foram apreendidas 2,5 toneladas de cabos e outros equipamentos do sistema elétrico.

Foram fiscalizados três locais em Novo Hamburgo, dois no bairro Canudos e um no bairro Rondônia. Neste último um empresário, responsável por uma empresa de comércio de metais, foi preso em flagrante. No local, os técnicos da RGE encontraram o material furtado. O empresário foi conduzido à Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, sendo indiciado por crime de receptação qualificada, sem direito a fiança.

"Esta atividade criminosa causa transtornos à distribuidora mas, principalmente, aos clientes, já que o furto de fio e cabo de energia em uma subestação gera interrupção no fornecimento em grandes proporções. Mesmo agindo rapidamente para resolver o problema e garantir energia para serviços essenciais como hospitais, o restabelecimento total depende da extensão do furto", afirma Fábio Calvo, gerente de relacionamento com o Poder Público da RGE. O furto e o roubo de fios, cabos e peças são práticas perigosas, que podem resultar em acidentes graves e até a morte, além de serem crimes previstos no Código Penal.