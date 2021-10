Santa Casa planeja construção de novo hospital em Gravataí

A Santa Casa de Misericórdia anunciou, durante uma sessão na Câmara de Vereadores de Gravataí na semana passada, em que prestou contas sobre os atos durante a pandemia, a construção um novo hospital na cidade da Região Metropolitana. O projeto ainda está em fase de viabilidade técnica, contudo, a futura instituição já tem até o nome definido - Hospital Bárbara Maix, em homenagem a uma das irmãs da congregação que iniciou a gestão do local.

Segundo Antônio Weston, superintendente do do Hospital Dom João Becker, o prédio será construído em uma área anexa e interligada através de passarelas à estrutura atual. O espaço previsto tem, hoje, um prédio de quatro andares (que será demolido) e um amplo terreno. O estudo de viabilidade vai permitir a definição do tamanho do prédio e, a partir dessa definição, a Santa Casa determinará quantos andares serão erguidos, quais serviços oferecidos e quantos leitos a mais a instituição contará para o atendimento.

A ideia inicial, segundo Weston, é que o Hospital Bárbara Maix seja geral, ou seja, sem especialidade definida. O motivo é a alta demanda que o Dom João Becker tem percebido até mesmo antes da pandemia, sobretudo pela área de abrangência e pelo aumento da população. "Somos referência para mais de 300 mil pessoas não somente de Gravataí, mas para Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, por exemplo. Quando o Dom João Becker foi construído, a população da cidade era muito menor e as necessidades eram diferentes. Por isso, precisamos desse incremento para atender aos pacientes", explicou o superintendente.

Os estudos de viabilidade devem ser feitos ao longo de todo o ano de 2022, com previsão para início da construção para 2023. A intenção da Santa Casa é de tê-lo pronto em até quatro anos. Em meio ao projeto, a instituição vai buscar os governos municipal, estadual e federal para a alocação de verbas, além do investimento próprio e de parcerias com o setor privado. Atualmente, 70% dos 193 leitos do Dom João Becker são para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Weston, o poder público ficou mais sensível às demandas da saúde, sobretudo em função da pandemia, o que pode ajudar a viabilizar, de forma mais célere, os projetos. "Sem dúvida a pandemia ajudou a ter clareza da importância de investimentos no setor. A sociedade, gestores e entidades entenderam se tratar de uma necessidade e isso ajuda a tirar do papel as iniciativas", explicou.

As investidas da Santa Casa para a ampliação da oferta de serviços em Gravataí ocorrem três anos após a assunção da gerência da instituição. Conforme o superintendente, os dois primeiros anos foram de manutenção do fluxo da antiga gerência, feita pela Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Ao todo, são mais de 1.000 funcionários ativos, e para 2022 estão previstas a estruturação dos atendimentos em endoscopia e cardiodiagnóstico, a consolidação do hospital-escola, em parceria com a Unisinos, a reforma do laboratório e a criação de estacionamentos para o conforto de pacientes e acompanhantes.

as obras para ampliação da emergência SUS em obras desde junho Em paralelo ao plano, iniciam, em 3 de novembro,do hospital de Gravataí. Serão mais 10 leitos de UTI, além de oito poltronas para administração de medicamentos, além de uma área três vezes maior do que a atual, ao custo de R$ 10 milhões. Já a nova UTI,, deve ser liberada em dezembro. Serão mais 10 leitos disponíveis para internação, o dobro do atual. Estas são as primeiras estruturais na instituição desde a década de 1990.