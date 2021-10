Áreas de risco serão mapeadas em Caxias do Sul

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo é o responsável pelo projeto de elaboração da carta geotécnica de aptidão à urbanização e também pelo mapeamento e a setorização de risco de áreas sujeitas a deslizamentos de terra do município de Caxias do Sul. Os profissionais estão montando a carta geotécnica de aptidão à urbanização, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e legislação correlata.

O projeto compreende a edição de um guia de utilização da carta e de um termo de referência. Os dois documentos irão subsidiar o licenciamento de novos projetos de parcelamento do solo no que se refere aos aspectos geotécnicos envolvidos. O mapeamento e a setorização de risco serão feitos pela Seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental do IPT em áreas pré-selecionadas pela prefeitura. O objetivo é mapear as áreas de risco sujeitas a deslizamentos de terra, quedas de rochas e outros processos de movimentos gravitacionais de massa que ocorrem com mais frequência no município.

O último mapeamento na cidade foi feito na década de 2000 por uma empresa de consultoria que teve assessoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O contrato assinado entre a prefeitura e o IPT prevê ainda um curso de treinamento e capacitação de técnicos municipais, a fim de permitir que eles possam realizar atualizações e também mapear outras áreas com equipes próprias.