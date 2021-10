Justiça interdita lar de idosos em São Luiz Gonzaga por maus tratos

A Justiça interditou, em caráter liminar, uma instituição de longa permanência em São Luiz Gonzaga, proibindo o ingresso de novos idosos a partir da intimação da decisão. O motivo seria o fato de profissionais do espaço terem sido acusados de maus tratos aos residentes do asilo.

Desde meados de 2018, o Ministério Público vinha recebendo denúncias acerca da situação dos idosos na instituição, sendo que após advertências, as irregularidades eram sanadas. No entanto, em agosto deste ano, recebeu nova denúncia dando conta de idosos contidos por amarras nos pulsos e nos pés, nus e aparentemente machucados. "Nas averiguações in loco, diversas foram as irregularidades atestada, tais como ausência de responsável durante longo período de tempo, idosos trancados em quarto com grades, negligência no cuidado dos idosos, ausência de alvará de funcionamento válido, entre outros", destaca o promotor, Sandro Loureiro Marones.

Há relatos também apontando situações de maus tratos, agressões físicas, fornecimento de alimentação inadequada, e até mesmo utilização de medicamentos para dormir. Também foi determinado que a administradora da instituição forneça lista atualizada contendo o nome completo dos idosos que residem no local, seus municípios de origem, contato e endereço dos familiares responsáveis, com informação se o serviço contratado é particular ou público e se há eventual recebimento de benefício previdenciário por parte dos idosos, sob pena de multa diária de R$ 1 mil para cada item descumprido.

Após a entrega da lista, o município de São Luiz Gonzaga deverá entrar em contato imediatamente com os familiares dos idosos internados que contrataram o serviço de forma particular para retirada ou realocação em outra instituição, no prazo máximo de cinco dias. Em caso de omissão dos familiares, a prefeitura deverá providenciar a retirada destes da instituição interditada, com imediata realocação para outras instituições.