Local da nova rodoviária de Torres deve ser definido em dezembro

O governo do Estado garantiu que até o início de dezembro, a questão sobre o funcionamento da Estação Rodoviária em Torres estará definida. Este foi o compromisso assumido pelo secretário de Transportes, Juvir Costella; pela engenheira Luciana Azevedo, do Daer, e pelo secretário de Turismo Ronaldo Santini, durante reunião realizada, em Porto Alegre com os secretários municipais do Planejamento e Participação Cidadã, Matheus Junges e do Turismo, Fernando Nery.

Os secretários estiveram em Porto Alegre para agilizar esta situação, devido ao fato de lideranças municipais, moradores e demais interessados estarem preocupados com a questão, principalmente pela proximidade do fim de ano, em que o movimento de chegada na cidade do Litoral Norte aumenta bastante.

Conforme o secretário municipal de Turismo, atualmente a passagem e os ônibus seguem sendo na Rodoviária antiga por hora.. O DAER está trabalhando na liberação do espaço e estrada para operar na antiga Churrascaria Mirim, como plano "A" do Departamento.

No dia 30 de setembro, o contrato com a empresa que gerenciava o terminal rodoviário foi encerrado e, no inicio de outubro, a nova concessionária deveria ter assumido. No entanto, como o espaço onde ficava a rodoviária era alugado, a operação teve que ser encerrada e um novo local será buscado.

Em dezembro do ano passado foi aberta uma licitação para nova concessão da rodoviária e a empresa Kurz & Leal Ltda Terminais Rodoviários foi a escolhida. O Daer informou que a empresa ainda não assinou contrato de concessão, pois requer exigências que ainda não foram apresentadas. No dia 15 de setembro deste ano, a autarquia estadual procurou o município indicando um local para instalação da nova rodoviária, que foi negado pela administração pois se travava de um local considerado impróprio para tal operação. Somente em dezembro esse local deve ser definido.