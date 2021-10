Prefeitura de Canoas busca nova empresa para gestão das UPAs

A prefeitura de Canoas publicou o chamamento público para seleção de organização da sociedade civil que ficará responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Este é o primeiro de quatro editais previstos para substituir os contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) na gestão da saúde no município.

O processo de seleção está marcado para o dia 23 de novembro. A nova organização fará o gerenciamento e a operacionalização das ações e serviços de saúde, através de termo de colaboração, nas UPAs Rio Branco, Guajuviras (Boqueirão), Liberty Dick Conter e Niterói, que será reaberta nos próximos meses.