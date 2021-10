Complexo multiuso é inaugurado no Centro de Gramado

A cidade de Gramado recebe, nesta sexta-feira, mais uma opção aos turistas e moradores. O VITA Boulevard foi inaugurado oficialmente. O empreendimento multiuso combina, em uma única área, residência, trabalho, conveniência, serviços e lazer, sem esquecer do cuidado com a saúde.

O empreendimento oferece no mesmo local um mix de 57 lojas, 30 studios residenciais e 37 salas comerciais, além de hotel da rede Laghetto com 140 apartamentos. O diretor do VITA Boulevard, Leandro Rolim, destaca que praticamente todas as lojas estão locadas e previsão de cerca de 80% funcionando até o final do ano. As outras devem abrir entre janeiro e fevereiro do ano que vem

Empreendimento imobiliário mais aguardado na Serra Gaúcha, o primeiro complexo multiuso da região contou com evento de lançamento em março de 2017 no local onde foi construído, o campo do Estádio dos Pinheirais, a antiga sede do Centro Esportivo Gramadense (CEG), em uma estrutura especial para receber os convidados.

As seis torres do empreendimento contam com dois subsolos com mais de 500 vagas de estacionamento. Ao longo de sua construção, os empreendedores do Vita Boulevard realizaram várias obras de reciprocidade e ações de benfeitorias. Entre elas, destaque para a compra de um craniotómo para o município de Gramado que o cedeu ao Hospital São Miguel; obras de canalização da rua São Pedro, na altura da Faurgs, entre as ruas Euzébio Balzaretti e Mario Bertolucci, solucionando o problema crônico do alagamento na região e a doação de 75 mil metros cúbicos de pedras para a Pedreira Municipal de Gramado.